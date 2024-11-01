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Döner Bıçakla Soygun: 3 Yaralı, Şüpheli Yakalandı

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Gevran Caddesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerindeki bir ekmek fırınına gelen Emrullah V., yanındaki döner bıçağı ile birlikte fırın çalışanlarını tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Çalışanlar direnince arbede yaşandı.

ARBEDENİN SONUCU

Çıkan arbede sokağa da taşındı. Fırın işçileri Ş.G., K.B., ve olaya müdahale etmeye çalışan esnaf O.K. yaralandı. Bu sırada, mesaisine gitmek üzere o bölgeden geçen bir polis memuru durumu fark ederek olaya müdahale etti. Polis, Emrullah V.’yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

SAĞLIK TİMİ VE İNCELEME

İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Şüpheli Emrullah V. ile diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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