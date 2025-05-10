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Döner Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRAN MAGANDA TUTUKLANDI

Olay, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Dün akşam saat 21.30 sıralarında Karşıyaka Girne Caddesi’nde trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde giden bir motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü, aracında kılıf ile sakladığı döner bıçağını çıkartarak, gerginlik yaşadığı kişilerin üzerine yürüdü.

KAMERADA GÖRÜNTÜLERİ BELİRLENDİ

Motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi. Daha sonra döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda E.M. olduğu belirlenen saldırgan, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Gözaltına alınan E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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