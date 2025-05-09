Döner Bıçaklı Saldırgan Yakalandı

DÖNER BICAKLI SALDIRGAN İZMİR’DE YAKALANDI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma esnasında, aracından inerek kargaşaya neden olan bir kişi döner bıçağı çekti. Olay, Karşıyaka Girne Caddesi’nde akşam saat 21.30’da gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı. Düşük bir gerilimle başlayan bu olayda, otomobil sürücüsü araçta sakladığı döner bıçağını çıkararak, tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrılınca, yaşanan kargaşa sona erdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Döner bıçaklı saldırganın kimliği hızla tespit edildi. Yapılan polis çalışmaları sonucunda, E.M. olduğu belirlenen saldırgan, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan, emniyete götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, yaşananların detaylarını araştırmaya devam ediyor.