Döner İmalathanesi Hijyen Nedeniyle Kapatıldı

DÖNER İMALATHANESİ KAPATILDI

Kilis’te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bir döner imalathanesi kapatıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde, Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri imalathane içerisinde hijyen kurallarına uyulmadığını belirledi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yapılan incelemeleri yerinde takip ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DENETİMLER SÜRECEK

Çeşitli ihbarlar doğrultusunda imalathaneye geldiklerini söyleyen Bilecen, “Geldiğimizde tavukların ve kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğunu tespit ettik. Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatıyoruz. Tekrarı halinde yaptırımlar daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan tüm alanlar denetlenecek” şeklinde konuştu.