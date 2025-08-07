Döner Ustası, Tabancayla Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi’nde bulunan bir lokantada trajik bir olay yaşandı.

YARALI DÖNER USTASI

Döner ustası H.Ç., iş yerinde bulunduğu sırada A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GİTTİ

Olay sonrası acil durum çağrısı yapılmasının ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.