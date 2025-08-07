Gündem

Döner Ustası, Tabancayla Yaralandı

doner-ustasi-tabancayla-yaralandi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi’nde bulunan bir lokantada trajik bir olay yaşandı.

YARALI DÖNER USTASI

Döner ustası H.Ç., iş yerinde bulunduğu sırada A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GİTTİ

Olay sonrası acil durum çağrısı yapılmasının ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Yaralı H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da Kar Maskeli Hırsızlık Olayı

Ankara'da bir hırsız, kar maskesi takarak park halindeki motosikleti çaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gündem

Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

Azdavay'daki bir türbede başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ancak, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.