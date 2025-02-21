Döner Zincirine FETÖ Operasyonu Düzenlendi

FETÖ’YE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Antalya merkezli olarak 31 şehirde gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonda gözaltına alınanların, bir döner restoranı zinciri aracılığıyla terör örgütüne para aktardığını belirtti.

DÖNER RESTORANI ZİNCİRİNİN FAALİYETLERİ

Operasyonda adı geçen döner restoranı zincirinin, isim hakkı usulü ile faaliyet gösterdiği ve FETÖ nedeniyle işlem gören şahıslara, belirli bir bedel karşılığında resmi ortaklık sunduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, “Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI BAYİLİKLERİ İLE BÜYÜME

Bakan Yerlikaya, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediğini ve bu yolla yurtdışından para transferini kolaylaştırdığını bildirdi. Ayrıca, “MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketin yurt dışı ve içindeki işlem bulunmayan şahıslar aracılığıyla finanse edildiği, bu paraların ‘ürün satın alımı’ olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi.” şeklinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı, yapılan araştırmalarda, bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığını ve iltisaklı şahıslara, “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatının verildiğini vurguladı. Ayrıca, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise “işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu” şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.