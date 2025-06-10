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Dönercide Kurşunla Yaralanan Ahmet Malgir

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAAT VE YER

Dün saat 21.00 civarında Seyhan ilçesinde bir olay yaşandı. Cadde üzerindeki bir dönerci dükkanında dürüm yiyen Ahmet Malgir, birden yere yığıldı. Olayın ardından hızlı bir şekilde sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Başından kan sızan Malgir, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenelerde Malgir’in başına kurşun isabet ettiği saptandı ve acil durumda ameliyata alındı. Ahmet Malgir’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

POLİS SORUŞTURMASI

Polis ekipleri, ele aldıkları ilk incelemede kurşunun dönerci dükkânının tavanından içeri düştüğünü belirledi. Silahı ateşleyen kişinin bulunması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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