Dongtai Saç Nakışı, 1300 yıl önce

DAHA ÖNCEKİ GELENEKTEN BUGÜNE

Dongtai Saç Nakışı, Çin’in Tang Hanedanlığı döneminden (618-907) bu yana insan saçının iplik olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan bir zanaat. Bu gelenek, 1.300 yılı aşkın bir geçmişe sahip. 1950’lerde neredeyse kaybolma tehlikesiyle karşılaşan bu sanat, Suzhou Nakış Enstitüsü tarafından Dongtai kentinde yeniden canlandırılmış ve geliştirilmiş.

KÜLTÜREL MİRAS OLARAK TANIMLANIYOR

Dongtai Saç Nakışı, 2021 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alınmış. Zanaatkarların çabaları sayesinde, onlarca yıl içinde birçok yenilik de bu zanaatta gerçekleşmiş. Özellikle, siyah saç yerine boyalı saç kullanılmaya başlaması ve farklı dikiş tekniklerinin benimsenmesi gibi yeni uygulamalar kabul görmüş.