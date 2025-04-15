Döngüsel Ekonomi Haftası Denizli’de Gerçekleşti

DÖNGÜSEL EKONOMİ HAFTASI BAŞLADI

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım olan 4. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) ev sahipliğinde düzenlendi. Kamu ve özel sektörden profesyoneller ile Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen isimlerinin bir araya geldiği etkinlikte, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ile DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, iş birlikleri konusunda önemli görüşmeler yaptı. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 4. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’na ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Kasapoğlu, döngüsel ekonominin sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş dünyası için rekabet avantajı sağlayan ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan bir model olduğunu belirtti. Denizli’nin, Türkiye’nin en önemli ihracatçı şehirlerinden biri olarak bu dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlendiğini ifade eden Kasapoğlu, “Odamız, üyelerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak ve kenti temiz üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

DÖNGÜSEL EKONOMİDE İŞ BİRLİĞİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, “Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında Denizli’de olmak çok güzel. Yeniden Düşün – Yeniden Tasarla – Geri Dönüştür – Ticarileştir – Büyüt. Bu beş temel kelime, etkinliğimizi en iyi şekilde ifade ediyor” diye konuştu. Vilcinskas, geleneksel doğrusal ekonomi modelinin sürdürülebilirlik açısından geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekti ve Türkiye’nin genç iş gücü ile döngüsel ekonomi dönüşümüne öncülük etme potansiyelini vurguladı. “Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için hızlı ve kararlı adımlar atmamız gerekmektedir” diyen Vilcinskas, Türkiye’nin bu dönüşümde yanında olmaya ve yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtti.

DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi A.Ş. Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, 2025 yılının döngüsel ekonomi alanında etkin bir yıl olacağını ifade ederek, sanayi devriminden bu yana kökleşmiş doğrusal ekonomi modelinden döngüsel ekonomi modeline geçişin zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Şirketlerin döngüsellik algısının yavaş yavaş oturduğunu ancak döngüsel iş modellerinin entegrasyonunun zaman alacağını ekledi. Ergün, “Denizli’nin bu konuyu önceliklendirmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Hedefler İçin İş Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Mersin ise, Denizli’nin dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayacağını ve bu şehirdeki döngüsel ekonomik etkinliklerin Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN FARKINDALIK

Denizli Sanayi Odası ve diğer kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişini hızlandırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. “Daha az atık, daha fazla değer” temasıyla düzenlenen bu etkinlik, Denizli’nin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor. 6 farklı oturumda gerçekleştirilen etkinlikte, döngüsel ekonominin iş dünyasına entegrasyonu, kaynak verimliliği ve iklim dostu çözümler gibi konular derinlemesine ele alındı. Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na daha hızlı ulaşabilmesi için döngüsel ekonomi uygulamalarının potansiyellerinin keşfedilmesi gerektiği vurgulandı.