Döngüsel Tasarım Raporu Lansmanı Yapıldı

DÖNGÜSEL TASARIM RAPORU KAMUOYUNA TANITILDI

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hazırlanan Döngüsel Tasarım Raporu, özel bir lansman etkinliği ile kamuoyuna tanıtıldı. DCube iş birliğiyle gerçekleştirilen bu rapor, döngüsel tasarımın temel ilkeleri, sektörel uygulamaları ve ilerideki fırsatlar üzerine kapsamlı tartışmaları içeriyor. Rapor, döngüsel ekonomi modelinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için döngüsel tasarım yaklaşımını detaylıca ele alıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada döngüsel tasarımın ne denli önemli bir araç olduğunu vurguluyor.

Lansman, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent’in açılış konuşması ile başladı. Taşkent, İstanbul’un döngüsel tasarım alanındaki potansiyeline ve bu bağlamdaki stratejilerin önemine dikkat çekti. Açılışın ardından, DCube kurucu ortaklarından Gülcan Ergün, döngüsel tasarımın temel ilkeleri ve bu ilkelerin sektörel uygulamalarda nasıl hayata geçirilebileceğine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

DÖNGÜSEL TASARIMIN GELECEĞİ

Etkinliğin en ilgi çekici bölümlerinden biri ise, Doç. Dr. Duygu Erten moderatörlüğünde düzenlenen paneldi. “Döngüsel Tasarımın Önemi: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adımlar” başlıklı panelde, konuşmacılar döngüsel tasarım alanındaki projeleri ve bunların sektöre etkileri hakkında bilgi verdiler. Araştırmalarında Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, Caz Ağı Başkanı ve Akbank Caz Festivali Direktörü Gözde Sivişoğlu ve Defacto Sürdürülebilirlik Birim Müdürü Halide Pişken yer aldı. Panelde, döngüsel tasarım uygulamalarının yaygınlaşması için gereken adımlar ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, döngüsel tasarımın çevreye katkısının yanı sıra işletmelerin rekabetçiliğini nasıl artırabileceğini de keşfettiler.

YOL GÖSTERİCİ BİR KAYNAK OLARAK RAPOR

Döngüsel Tasarım Raporu, döngüsel tasarımın temellerini atarken, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanmasına dair bir yol haritası sunuyor. Rapor, temel ilkelerin yanı sıra mevcut politika ve düzenlemeleri, ulusal ve uluslararası başarılı örnekleri, iyi uygulamaları ve geleceğe yönelik önerileri içeriyor. Bu unsurlar, İstanbul ve Türkiye genelindeki paydaşlar için döngüsel tasarım hakkında yol gösterici bir özellik taşıyor.

GELİŞEN İLETİŞİM KANALLARIYLA ULAŞIM

Döngüsel Tasarım Raporu, İSTKA’nın web sitesi üzerinden kamuoyunun erişimine açıldı. Bu sayede, döngüsel ekonomi ve tasarım alanındaki stratejilerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor. Tüm paydaşlar ve sektörel uzmanlar raporu inceleyerek, döngüsel tasarımın iş dünyasında nasıl daha etkin uygulanabileceğine dair değerli bilgilere ulaşabiliyor. Rapor, İSTKA’nın web sitesi aracılığıyla erişilebilir durumda.