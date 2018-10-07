Donk forvet oynadı, Galatasaray kazandı!

Spor Toto Süper Lig’deki son 2 deplasman maçından puansız dönen Galatasaray, Antalyaspor karşısında son anlarda güldü.

Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Porto maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye’ye ilk 11’de şans verdi.

Süper Lig’deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Antalyaspor Teknik direktör Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11’inde değişiklik yapmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı tam anlamıyla bir ortasaha mücadelesi şeklinde geçti. Rakibini geride karşılayan Antalyaspor karşısında Galatasaray pozisyon bulmakta oldukça zorlandı.

İlk yarının en kritik pozisyonu ise 44. dakikada yaşandı. Bu dakikada Galatasaray’ın kazandığı penaltı vuruşu Video Yardımcı Hakem “VAR” ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer Bayram’ın ceza sahasına ortasında Cissokho’nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra “VAR” kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

İkinci yarıda sarı kırmızılılar oyunu tamamen karşı yarı alana yıkmayı başardı. Özellikle top çevirdiği anlarda rakip defansa zor anlar yaşatan Galatasaray, özellikle Diego’yu geçmekte çok zorlandı. Boffin de Feghouli ve Ndiaye ile bulunan fırsatlarda Boffin başarılıydı.

Fatih Terim son bölümde ilginç iki değişikliğe gitti. Donk ve Maicon’u forvete alan Terim istediği sonucu 87. dakikada buldu.

maç boyunca bir çok kez tyan toplarla gol arayan Mariano’nun ortasında Donk kafayla takımını öne geçiren isim oldu. Holldandalı orta saha oyunucusu sarı kırmızılı formayla ilk lig golüne imza attı.

Antalyaspor’un son çabası sonuç vermedi ve Galatasaray karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Deplasmanda 2 maç sonra kazanan sarı kırmızılılar, puanını 18’e çıkardı. Antalyaspor se 13 puanda kaldı.