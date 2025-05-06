Dönmez: “İnsan Odaklı Yapay Zeka Savunuyoruz.”

YAPAY ZEKADA İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM

ANKARA – TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, “Biz işin başından beri insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz” şeklinde konuştu. Dönmez, insanlara zarar vermeyen ve çevreyi olumsuz etkilemeyen yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Komisyon hakkında düzenlenen basın toplantısında Dönmez, 14 Ocak’ta faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

ÇALIŞMALAR VE İŞBİRLİKLERİ

Dönmez, yapay zekanın stratejik etkileri, kullanım alanları ve uluslararası işbirliklerinin değerlendirildiğini aktardı. 11 Şubat’ta Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan bir sunum aldıklarını dile getirdi. Bu kurumun, bilgi teknolojileri alanında düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Dönmez, güvenilir veriye gerek duyulduğunu vurguladı. Ancak bu verilerin kişisel veriler kanununa aykırı olmadan temin edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan da bir sunum aldıklarını bildirdi.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

Dönmez, 17 Şubat’ta ülkenin önde gelen üniversitelerine bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde insan kaynağının yetiştirilmesi konusundaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldıklarını belirtti. Bu ziyaretin yanı sıra ileride hukuki bir altyapıya ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin önerilerini dinlediklerini paylaştı. Dönmez, “Yapay zeka’da etik konusu; biz işin başından beri insan odaklı bir yapay zeka ekosisteminin inşa edilmesini savunuyoruz. Bu kapsamda etik alanında çalışan akademisyenleri dinleme fırsatı bulduk. Bir kısmı uzaktan bağlantıyla bize katıldı” dedi.