Dönüş Yolu Gurbetçiler İçin Zor

GURBETÇİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

Yaz aylarında Türkiye’de geçirdikleri yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçiler, çalıştıkları ülkelere dönüş yolculuklarına başladı. Kara yolunu tercih eden gurbetçilerin, özellikle Edirne’deki sınır kapılarında çıkış yapmak için uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. Sınır işlemlerinin ardından, gurbetçiler memleketleri olan Türkiye’den hüzünle ayrılıyor.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE DUYGULANIYORUZ

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Faris Tuz, güzel bir tatilin sona erdiğini belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti: “Gurbette yaşamaya alıştık ama her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok.” Tuz, dönüş yolundaki gurbetçilere dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve sorunsuz bir yolculuk diledi.

TÜRKİYE İÇİN CANIMIZ FEDA

Almanya’ya dönmekte olan Aysel Çekiç, dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini dile getirdi. Çekiç, her yıl büyük bir heyecanla Türkiye’ye geldiğini ve şunları söyledi: “En büyük dileğimiz Türkiye’nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya’da 40 yıldır gurbette yaşıyorum. Her zaman Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Türkiye’ye gelmek için dört gözle bekliyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek. Biz Türkiye’ye hasret gidermek için, toprağımızın kokusunu almak için geliyoruz.”

İNSAN DOĞDUĞU YERİ ÖZLÜYOR

Almanya’ya dönüş yapan Gökhan Özgür, tatil döneminde ailesiyle bir araya gelip hasret giderdiğini belirtirken, “Gelirken heyecan oluyor, dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.