Doodle, Dag Van De Arbeid İçin

DAG VAN DE ARBEID DOODLE’IYLE İLGİLİ DETAYLAR

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından yüksek ilgi gören bu hizmetin detaylarını araştırdık. İnternet ortamında en fazla ziyaret edilen sayfa şüphesiz Google ana sayfası olarak öne çıkıyor. Google; internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorlarına yatırım yapan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. 1998 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Google’ın en bilinen hizmetlerinden biri olan Doodle, ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtmayı başarıyor.

DODLA İLE ÖNEMLİ GÜNLERİ KUTLAMA FIRSATI

Günün anlam ve önemini belirtmek amacıyla, Dag van de Arbeid gibi sürekli değişen kelimelerle kullanıcıları karşılayan Doodle, ziyaretçiler için oldukça faydalı bir hizmet sunuyor. Yoğun iş temposundan dolayı gündemdeki gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları, Dag van de Arbeid gibi popüler terimlerden sayesinde haberdar oluyor. Böylece, önemli ve özel günleri takip etme fırsatı yakalıyorlar.