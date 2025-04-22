DOODLE İLE İKİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİ VURGULANIYOR

Voortgang van de strijd tegen klimaatverandering ifadesi Doodle ekranının kapak konusu oldu. Bu hizmet, gündeme göre değişiklik gösterirken ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İnternette dünyanın en çok ziyaret edilen sayfasının Google ana sayfası olduğu biliniyor. Google, internet aramaları, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırım yapan uluslararası bir Amerikan şirketi olarak 1998 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürüyor.

DALGALANAN SÜRPRİZLER SUNAN DOODLE

Google’ın en bilinen çalışmalarından biri olan Doodle, ziyaretçilerini sürprizlerle şaşırtıyor. Doodle, günün anlam ve önemini belirten sürekli değişken kelimelerle kullanıcılara sunuluyor. Voortgang van de strijd tegen klimaatverandering gibi ifadelerle, kullanıcıların bu alanda değerli bilgiler edinmesine katkı sağlıyor. Yoğun iş temposunda gündemdeki gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları, Doodle sayesinde bu tür popüler kelimeler hakkında bilgi sahibi oluyor ve önemli günlerden geri kalmıyor.