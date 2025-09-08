Haberler

Doping Kontrolünde Yasaklı Madde Tespit Edildi

UEFA’DAN DOPİNG KARARI

UEFA, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United ile gerçekleşen müsabaka sonrası Athletic Bilbao’lu futbolcu Yeray Alvarez’in doping testinde yasaklı madde tespit edildiğini açıkladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu durumdan dolayı 10 ay boyunca futbol oynamaktan men edildi. UEFA’nın kuralları gereği, futbolcu, 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren antrenmanlara başlaması mümkün olacak. Ceza sürecinin ise 2 Nisan 2026’da sona ereceği belirtildi.

AÇIKLAMA VE GEREKEN SAVUNMA

Tecrübeli oyuncu, Temmuz ayında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, pozitif sonucun saç dökülmesi tedavisi için kullandığı bir ilaçtan kaynaklandığını ifade etti. “Olayı inceledik ve yasaklı bir madde içeren saç dökülmesini önleyici bir tedaviyi yanlışlıkla aldığım için test sonuçlarım pozitif çıktı” şeklinde konuşan Alvarez, kamuoyuna durumu açıklamış oldu.

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

