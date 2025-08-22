Dorgeles Nene, Fenerbahçe’ye transfer oldu

Dorgeles Nene, Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Kendini güçlü ve hazır hissettiğini ifade eden Nene, “Dolayısıyla bana görev geldiği takdirde elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Genç kanat oyuncusu, Fenerbahçe Televizyonu’na yaptığı açıklamalarda, 22 yaşında olmasının yanı sıra, “Öncelikle çok gururluyum. Çünkü çok büyük bir camiadayım; Fenerbahçe’deyim. Fenerbahçe forması giyecek olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum” sözlerini aktardı. Nene, burada büyük oyuncularla birlikte olacağı için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

DİĞER KLÜPLERDE GEÇEN DENEYİMLERİ

Dorgeles Nene, kariyeriyle ilgili detayları paylaşarak, “Salzburg büyük bir kulüp ve genç oyuncuları keşfetme açısından önemli bir kulüp olduğunu düşünüyorum. 2020’de Salzburg’a gittim ve 1 buçuk yıllık Liefering tecrübem oldu. Oradan elde ettiğim deneyimler benim için çok faydalı oldu. Salzburg A takımına geçişim de benim için önemli bir aşamaydı” dedi. Nene, Fenerbahçe’de de istikrarlı bir performans sergilemek istediğini vurguladı.

TRANSFER SÜRECİKİ GÖRÜŞMELER

Transfer sürecine ilişkin düşüncelerini paylaşan Nene, “Fenerbahçe’nin ilgisini ve isteğini ilk etapta menajerim söyledi. Buraya gelme konusunda çok istekliydim çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Dolayısıyla transfer sürecim hızlı bir şekilde gelişti” şeklinde konuştu. Hatta birçok eşyasını orada bıraktığını ve hızlıca geldiğini vurguladı.

JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞMAK

Teknik Direktör Jose Mourinho’nın kendisi için değerine değinen Nene, “Öncelikle hocamız Jose Mourinho’ya teşekkür etmek istiyorum. Onunla çalışacak olmak gurur verici. Takımında yer almak ve onunla aynı amaç için çalışmak çok büyük bir his” açıklamasını yaptı. Genç oyuncunun, Mourinho’nun geçmişteki başarılarını takip ettiğini belirttiği sözleri dikkat çekti.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA KENETLİ BİR ORTAM

Takım arkadaşlarıyla tanıştığında duyduğu heyecanı paylaşan Nene, “Herkes çok sıcak bir şekilde karşıladı ve sıcak bir aileye geldiğimi fark ettim” ifadelerini kullandı. Burada, takım ruhunu ve samimi ortamı hissettiğini dile getirdi.

FİZİKSEL VE MENTAL HAZIRLIK

Fiziksel ve mental olarak hazır hissettiğini ifade eden Nene, “Fizik olarak fazlasıyla hazır hissediyorum, mental olarak da aynı şekilde kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Bu büyük kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

TARAFTAR DİSTEĞİ

Benfica maçını tribünden izleyerek Kadıköy atmosferine de dikkat çeken Nene, “Taraftarlarımız çok güçlü bir atmosfer oluşturdu. Maçı izlerken takımım için soyunma odasında olmayı çok istedim” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Son olarak, taraftarlarına teşekkür eden Dorgeles Nene, “Taraftarlarımızın desteğiyle beraber şampiyon olacağımıza inanıyorum. Onların arkamızda olduğu sürece bütün hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.