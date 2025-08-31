Dorgeles Nene İlk Golünü Attı

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ GOL ATTI

Süper Lig’in dördüncü hafta mücadelelerinde, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu’nda bir araya geldi. Fenerbahçe’nin kadrosuna yeni katılan Dorgeles Nene, bu maçta ilk kez sahne aldı ve gol atarak takımına büyük bir katkı sağladı.

NENE’NİN İLK GOLÜ

Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği karşısında deplasmanda oynadığı maçta ilk 11’de yer alan Nene, 14. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sağ kanattan gelen ortaya iyi bir şekilde vuran Nene, kaleci Gökhan Akkan karşısında başarılı oldu. Ayrıca Nene, ilk yarıda Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri’ye verdiği yüzde 100’lük gol paslarıyla dikkat çekti, ancak bu fırsatlar takım arkadaşları tarafından değerlendirilemedi.