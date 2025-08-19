Dorgeles Nene İstanbul’a Geldi

TRANSFERE KATILIM

Fenerbahçe, transfer sürecini hızlandırmak için Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi. Malili futbolcu, Salzburglu olarak biliniyor ve 22 yaşında. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul’a gelen Nene, Kulübün transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla şehre ayak bastı.

SAĞLIK KONTROLÜ SÜRECİ

Dorgeles Nene, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel bir uçakla ulaştı. İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu, bu işlemler tamamlandıktan sonra Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.