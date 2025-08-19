Haberler

Dorgeles Nene İstanbul’a Geldi

TRANSFERE KATILIM

Fenerbahçe, transfer sürecini hızlandırmak için Dorgeles Nene’yi İstanbul’a getirdi. Malili futbolcu, Salzburglu olarak biliniyor ve 22 yaşında. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul’a gelen Nene, Kulübün transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla şehre ayak bastı.

SAĞLIK KONTROLÜ SÜRECİ

Dorgeles Nene, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel bir uçakla ulaştı. İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu, bu işlemler tamamlandıktan sonra Sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Üzgün, Seri İstiyor

Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası taraftarlara 3 puan veremedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Haberler

Sungurlu’da Atık Plastik Yüklü Tır Yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, atık plastik yüklü bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın, tırın lastiklerinden başlayarak tüm dorsayı sardı ve yolu kapattı.

