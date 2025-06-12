Dorka Demeter’in Eserleri Sergilendi

SERGİ HAKKINDAKİ DETAYLAR

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter’in eserlerinin sergilendiği “Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau” sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. Demeter’in, uluslararası sanat akımlarından Art Nouveau’nun Avrupa mimarisi üzerindeki örneklerini belgelendiği fotoğraf sergisinde Macaristan, Romanya, Slovakya, Sırbistan ve Türkiye’den örnekler yer alıyor. Sanatçı, Macaristan’ın krallık döneminde yayılmış mimari mirasa genel bir bakış sunmayı hedefliyor. Açılışta yaptığı konuşmada, çocukluğunda anne ve babasının İstanbul’un “dünyanın merkezlerinden biri” olduğunu inandığını belirtti. “Gençliğimde bu şehirde diplomat olarak görev yapmayı hayal ederdim. Bu hayal belki de bu akşam burada Macar Art Nouveau’sunun muhteşem dünyasını göstererek kısmen gerçekleşiyor.” dedi.

İSTANBUL’DA BULUŞMA ANLARI

Demeter, Bugünün bir karşılaşma akşamı olduğunu ifade ederek, “Mekanların, zamanların ve insanların karşılaşması… Burada, İstanbul’da, Doğu ile Batı buluşuyor. Art Nouveau da geçmişin hazinesi bugünün gerçekliği ve geleceğin umuduyla buluşuyor. Bugünkü sergi aracılığıyla Kanada’dan Macaristan’a ve Türkiye’den insanlar bir araya geldi.” şeklinde konuştu. Sanatçı, Art Nouveau’ya olan sevgisinin annesinden miras kaldığını paylaşarak, “Bu her zaman hayatımdaydı ve pandemi döneminde gerçek bir hobi ve tutku haline geldi. Brüksel’deki Art Nouveau’nun farklı dünyalarını keşfederek birkaç hafta içinde spor için 100 kilometre yürüdüm. Bu, aynı zamanda benim Instagram hayatımın başlangıcıydı.” diye ifade etti.

DÜNYA ART NOUVEAU GÜNÜ VE KİMLİK ARAYIŞI

Dorka Demeter, Art Nouveau aracılığıyla insanlar arası köprüler kurabileceğini keşfettiğini dile getirdi. “Art Nouveau, farklılıkları aşabilecek ortak bir zemin. Bugün dünyamızda buna çok ihtiyaç var.” diyerek serginin zamanlamasının da bir tesadüf olmadığını vurguladı. “10 Haziran 2013’ten beri ‘Dünya Art Nouveau Günü’ Macar girişimiyle kutlanıyor ve bugünkü açılış da bu etkinlikler dizisinin bir parçası.” şeklinde belirtti. Ayrıca, Transilvanyalı bir Macar olarak kimlik konusunun kendisi için çok önemli olduğunu kaydederken, “Art Nouveau’nun ana hedeflerinden biri kimlik arayışı. Yeni ortaya çıkan uluslar ve sosyal tabakalar yeni imgeler arıyordu. O dönemde Macaristan toprakları, bugünkü sınırların ötesine ulaşıyordu. Bu durum, Macar Art Nouveau’nun birçok komşu ülkede neden bulunabildiğini açıklıyor. Aynı mimar ve sanatçıların eserleri, aynı motifler Slovakya, Sırbistan ve Romanya’da da görülebiliyor.” ifadelerini kullandı.

ANILARA İTHAF

Sergiyi, eski bir Instagram arkadaşı olan Türk seramikçi Alev Oskay’ın anısına ithaf ettiğini belirten Demeter, “Kendisi artık aramızda değil. Üç yıl önce ciddi bir hastalıkla mücadele ederken bana İstanbul’un Art Nouveau mimarisini göstererek, şehrin gerçek ruhunu ortaya çıkardı.” şeklinde duygularını paylaştı. “Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau” sergisi, 31 Ağustos’a kadar görülebilecek.