Dorlion Ekibi, Meteor Yağmurunu İzledi

DORLION EKİBİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi, Eskişehir Kent Ormanı’nda düzenlediği gece yürüyüşüyle doğayla buluştu. Bu özel etkinlikte ekip, doğa sevgisi ile gökyüzü tutkusunu bir araya getirerek katılımcılara farklı bir deneyim sundu. Etkinlik kapsamında, ekip üyeleri Eskişehir Kent Ormanı’nda bir araya gelerek zirve noktasına ulaşmak için yürüyüş yaptı.

METEOR YAĞMURUNUN GÖZLEMİ

Yürüyüşün ardından katılımcılar, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan meteor yağmurunu zirveden izleme fırsatı buldu. Doğayla iç içe geçen bu etkinlik, ekip üyeleri için hem moral kaynağı oldu hem de dayanışma ruhunu güçlendirdi. Dorlion Arama Kurtarma Ekibi yetkilileri, benzer doğa ve farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini ifade etti.