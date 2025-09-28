Dorota Lalik’in Ölümü Polonya’da Kürtaj Tartışmalarını Alevlendirdi

DOROTA’NIN UMUTLARI VE SONU

Dorota Lalik ve eşi Marcin, hayatta kalma umudunu kalp atışı sesinde buldu. 33 yaşındaki eczacı Dorota, bir Pazar sabahı gebeliğinin 20. haftasında suyu geldi ve acil hastaneye kaldırıldı. Bu tür durumlarda gebelik riskler taşıyor ve sık sık ölü doğum yaşanabiliyor. Amniyo sıvısı olmadan fetüs, önemli enfeksiyon riskleriyle karşı karşıya kalıyor ve bu durum annenin hayatını tehdit eden sepsise neden olabiliyor. Yine de Marcin, Dorota’ya antibiyotik verildiğini ve bacaklarının yukarıda dinlenmesi tavsiye edildiğini aktarıyor. Hastane personeli de sık sık “her şeyin yolunda gittiği ve kimsenin tehlikede olmadığı” yönünde güven veriyordu.

Pazartesi günü hemşireler geldiklerinde, fetüsün kalbinin hala attığını doğruladılar. Marcin, “Bebeğin hala yaşıyor olduğunu bilmek bizi biraz rahatlattı” diyor. Ancak ertesi gün akşam, Dorota’nın durumu hızla kötüleşti. Önce baş ağrısı şikâyet etti, ardından kusmaya başladı ve çarşamba gününün ilk saatlerinde acil bir ameliyata alındı. Doktorlar, durumu kritik olan fetüsü kurtardı. Dorota’nın ailesinin avukatları, doktorların ameliyat kararını çok geç aldığını ve bunun sonucunda artık çok geç olduğunu savunuyor. Dorota, 24 Mayıs 2023’te sepsis sonucu yaşamını yitirdi. Doktorlara karşı suçlamalar yöneltildi ve soruşturma başlatıldı. Olay, Polonya’da 2021 yılından bu yana yasadışı hale gelen kürtaj uygulamaları üzerine ülke genelinde büyük bir öfke yarattı.

KÜRTAJ YASALARI VE ETKİLERİ

Polonya, komünizm döneminde Avrupa’nın en liberal kürtaj yasalarına sahipken, 1993’te Katolik Kilisesi’nin baskısıyla bu yasaklar sıkılaştı. 2020 yılında Anayasa Mahkemesi, yasal kürtajların %98’ini kapsayan istisnai durumları anayasaya aykırı buldu ve kürtaja sadece tecavüz, ensest ve kadının yaşamı tehlikedeyse izin verildi. Aile, Nowy Targ’daki Papa 2. Jean Paul Hastanesi’nin yanlış tedavi uyguladığını öne sürüyor ve kürtaj yapılsaydı Dorota’nın kurtulabileceğini ifade ediyor. Ailenin avukatı Jolanta Budzowska, “Canlı bir gebeliği sonlandırmaya karar vermek için en son ana kadar beklediler” diyor.

SORUŞTURMALAR VE YENİ TEDBİRLER

Polonya Hasta Hakları Ombudsmanı, hastanenin Dorota’ya kürtajın hayat kurtaracağını bildirmesi gerektiğini belirtiyor. 2023’te savcılar, hastanedeki üç doktora yönelik resmi suçlamalarda bulundu. İki doktor, bir hastayı yaşam kaybı tehlikesine maruz bırakmakla, diğeri ise taksirle adam öldürmekle suçlanıyor. Tüm sanıklar suçsuz olduklarını iddia ediyor. Papa 2. Jean Paul Hastanesi, devam eden soruşturma nedeniyle Dorota’nın durumu hakkında yorum yapamayacağını açıkladı. Dorota’nın ölümünden sonra kadın doğum bölümünün yeniden yapılandırıldığı ve acil bakım prosedürlerinin güncellendiği belirtildi.

KADIN HAKLARI HAREKETİ VE GELECEK

Kadın hakları örgütü Federa, Dorota’nın ölümü sonrasında bu tür vakaların yaygınlığını vurgularken, bir dizi benzer olayın yaşandığına dikkat çekti. Ayrıca, 2023 yılında kadın hakları grubu Federa, hamile kadınların sağlık ve yaşamına yönelik tehdit tanımının ruh sağlığını da dikkate alması gerektiğini savunarak bir yasal mücadeleyi kazandı. 2024 yılında, grup Varşova’da bir merkez açarak, kadınlara Polonya’daki hastanelerde nasıl kürtaj yaptırabilecekleri konusunda bilgi vermeyi hedefliyor.

AboTak KÜTAJ MERKEZİ VE KADINLARIN TALEPLERİ

AboTak, Polonya’da istenmeyen gebelikleri güvenli ve yasal bir şekilde sonlandırmak için sınırlı seçenekler sunarak kadınlara destek olmayı amaçlayan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Gönüllüler tarafından kurulan merkez, kadınlara kürtaj hapları hakkında bilgi veriyor. Justyna Wydrzynska, merkezin yardımcı olduğu kadınların genellikle hamileliklerini sonlandırmak istediklerini ifade ediyor ve rehberlik olmadan karaborsaya yönelip tehlikeli haplar alabileceklerini belirtiyor. Ancak AboTak’ın varlığı, kürtaj karşıtları tarafından protestolarla karşılanıyor.

KÜRTACIN GÜVENLİĞİ VE YASAL AÇIDAN KARMAŞIKLIK

AboTak, yaptığı işlemin tamamen yasal olduğunu vurgularken, hukuki düzenlemelere tabi olmayı reddeden kuruluşlar, kürtajın yasalar çerçevesinde yapılması gerektiğini savunuyor. Nisan ayında, AboTak’ın kadınlara sağladığı desteğin yanlış yorumlandığı vurgulandı. Aynı zamanda, kadınların istenmeyen bebeklerin hayatını kurtarmak için güvenli alanlara bırakmaları gerektiği öneriliyor. Dorota ve Marcin, bebeklerine Wojtus adını vermeyi planlarken, Dorota’nın ölümünün ardından Polonya’daki kürtaj yasalarında değişiklik yapılması için çabalarını sürdürüyorlar.

Olay, Polonya’da geniş bir tartışma yaratmaya devam ediyor ve gelecekteki düzenlemelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Statsitikler, toplumda bu konuya dair farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor ve halkın büyük bir bölümü kürtaja destek veriyor.