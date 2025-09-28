Dorota Lalik’in Ölümü, Polonya’da Kürtaj Tartışmalarını Tekrar Alevlendirdi

UMUT VEREN KALP ATIŞI

Dorota Lalik ve eşi Marcin, hayatlarını değiştiren bir kalp atış sesinin ruhlarında yarattığı umudu taşıyorlardı. 33 yaşındaki eczacı Dorota, gebeliğinin 20. haftasında bir Pazar sabahı suyun gelmesiyle acil hastaneye kaldırıldı. Bu gibi durumlar, gebelikte tehlikeleri artırmakta ve sık sık ölü doğumlarla sonuçlanabilmektedir. Amniyo sıvısı olmadan fetüs, enfeksiyon riski altında kalıyor ve bu durum annenin yaşamına da mal olabilecek sepsise yol açabiliyor. Marcin, hastanenin Dorota’ya antibiyotik verdiğini ve bacaklarının yukarıda dinlendirilmesini önerdiğini belirtiyor. Hastane personeli, sık sık “her şey yolunda gidiyor ve tehlikede olan kimse yok” diyerek onları rahatlatıyordu. Pazartesi günü hemşireler fetüsün kalbinin attığını doğruladı. Marcin, “Bebeğin hala yaşıyor olduğunu bilmek bizi biraz rahatlattı” diyor. Ancak ertesi gün Dorota’nın durumu hızla kötüleşti. İlk olarak başının ağrısından şikayet etti, ardından kusmaya başladı ve çarşamba günü sabahı acil ameliyata alındı, burada fetüs alındı. Dorota’nın ailesi, ameliyatın çok geç alındığını ve bu noktada artık çok geç olduğunu savunuyor. Aynı gün, 24 Mayıs 2023’te Dorota sepsis oldu ve organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastane doktorları hakkında suçlamalar dile getirildi ve soruşturma devam ediyor.

KÜRTAJ YASALARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Olay, 2021’den bu yana Polonya’da yürürlükte olan sıkı kürtaj yasalarının yarattığı ulusal öfkeyi tetikledi. Polonya, tarihi açıdan Avrupa’nın en liberal kürtaj yasalarına sahip bir ülke olmuş fakat 1993 yılında Katolik Kilisesi’nin baskılarıyla birlikte bu hak büyük ölçüde kısıtlandı. 2020 yılında Anayasa Mahkemesi, yasal kürtajların %98’ini kapsayan istisnai durumları anayasaya aykırı buldu. Artık kürtaja sadece tecavüz, ensest ve hamile kadının hayatı tehlikede olduğu durumlarda izin veriliyor. Malatya gibi başka bir Katolik ülke de benzer yasalarla kürtajı yasaklamış durumda. Dorota’nın ailesi, hastanedeki doktorların yanlış tedavi uyguladığını ve kürtaj yapılmış olsaydı Dorota’nın hayatının kurtulmuş olabileceğini ifade ediyor. Ailenin avukatı Jolanta Budzowska, “Canlı bir gebeliği sonlandırmaya karar vermek için en son ana kadar beklediler çünkü o an kürtajın yasal olup olmadığından emin olamamışlardı” diyor. Polonya Hasta Hakları Ombudsmanı, hastanenin Dorota’ya kürtajın hayatını kurtarabileceğini belirtmiş olması gerektiğini kaydediyor. 2023’te savcılar hastanede çalışan üç doktora karşı suçlamalar yöneltti. İki doktor, bakımları altındaki bir kişiyi yaşamında tehlikeye maruz bırakmakla; diğer doktor ise taksirle adam öldürmekle suçlanıyor. Hepsi suçsuz olduklarını savunuyor.

KADIN HAKLARI PERİYODU VE PROTESTOLAR

Dorota’nın ölümü üzerine, kadın hastalıkları ve doğum bölümü yeniden yapılandırıldı, personel değişiklikleri yaşandı ve güncellenmiş acil bakım prosedürleri uygulandı. Gelecekteki risklerin azaltılması için önleyici tedbirler alındığı ifade ediliyor. Kadın hakları örgütü Federa, 2020’de alınan Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği 2021 yılından bu yana benzer koşullarda en az altı ölüm vakasının yaşandığını belirtiyor. İlk bilinen vaka ise Eylül 2021’de, sepsis nedeniyle hayatını kaybeden 30 yaşındaki Izabela Sajbor. Her iki ölüme de, doktorların kürtajı geciktirmesi neden oldu. Hak savunucuları, bu tür vakaların yaygın olmamakla birlikte, doktorların hamileliğin yasal olarak sonlandırılması konusunda yaşadığı belirsizlikleri gözler önüne serdiğini savunuyor. Budzowska, “Hayata yönelik tehdidin acil olması gerektiği şeklinde yorumlama eğilimi var” diyor. “Caydırıcı bir etkisi oldu – her ihtimale karşı kürtajdan kaçınıyorlar, çünkü kürtaj yaparlarsa cezai suçlamalarla karşılaşabilirler.” Dorota ve Izabela’nın ölümleri “Bir Kişi Daha Ölmesin” ve “Bizi Öldürmeye Son Verin” sloganlarıyla ülke çapında büyük protestoları tetikledi. Kürtaj yasalarının sıkılaştırılmasında etkili olan Hukuk ve Adalet Partisi, 2023 seçimlerinde çoğunluğunu kaybetti; yerine kadınların haklarını artıracağına dair sözler veren Donald Tusk başbakan oldu. Ancak iki yıl içerisinde Tusk’un partisi, kürtaja erişim konusunda muhafazakârlarla koalisyona girdiği için yasal değişiklik girişimleri durma noktasına geldi.

KADINLARA YARDIMCI OLMA ÇABALARI

Konu, toplumda büyük bir bölünmeye yol açmaya devam ediyor. Ipsos’un 2023 yılı anketine göre, Polonyalıların %56’sı çoğu durumda kürtajı destekliyor; %34 ise desteklemiyor. Tusk’un vaatlerinin gerçekleşmesi yönünde herhangi bir işaretin olmaması üzerine, kürtaj yanlıları mücadelelerini kendi ellerine almaya başladı. 2023 yılında kadın hakları grubu Federa, hamile bir kadının sağlığına yönelik tehdit tanımının ruh sağlığını da içermesi gerektiği yönündeki yasal mücadelesini kazandı. Ertesi yıl, grup Varşova’da kadınlara Polonya’daki hastanelerde nasıl kürtaj yaptırabileceklerine dair destek sunmak üzere bir merkez açtı. AboTak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kapılarını açarak, kadınlara istenmeyen gebeliklerini güvenli bir şekilde sonlandırma konusunda bilgi veriyor. Uygulamalarını yasal olarak yürütmelerine rağmen, AboTak, protestolar ve karşıt görüşlerle karşı karşıya kalıyor. Justyna Wydrzynska, AboTak’ın kadınların ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağladığını ve bu süreçte güvenliği ön planda tuttuklarını belirtiyor.

KADIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE

Polonya’nın katı kürtaj yasalarına rağmen, AboTak yaptığı işin tamamen yasal olduğunu tekrarlıyor. Yardımcı olanların suç işlediği iddialarına karşı, Justyna, “Burada yaptığımız her şey yasal, çünkü biz insanlara destek olabiliyoruz” diyor. Ancak, 2020’de alınan karara lobi faaliyetlerinde bulunan Ordo Iluris, karşı duruyor. Kuruluş, doktorların kadının hayatını kurtarmakla yükümlü olduğunu ve Polonya yasalarının tehlikede olduğu durumlarda bunun mümkün olduğunu savunuyor. Aileler, istenmeyen bebeklerin güvenli alanlarda bırakılabileceği noktasında bilgilendirmeler yapıyor.

Dorota ve Marcin, ebeveyn olmayı büyük bir heyecanla beklerken, yaşamları tam anlamıyla bir dönüm noktasına geldi. Marcin, “En azından annenin hayatını kurtarmak için bir çıkış yolu olması gerektiğini düşünüyorum” diyor. Dorota’nın hastanesi önündeki mezarlıkta yer alan anıtta, çiftin baş harfleri ve kaybettikleri bebek için ışık yakma geleneği devam ediyor. Marcin, “Bu onun hayaliydi” diye ekliyor.