Dört Büyüklere Verilen Penaltı Sayıları Açıklandı

PENALTI KRİZİNİN ARKA PLANINA YOLCULUK

Her sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında yaşanan tartışmaların en önemli konularından biri olan penaltı krizi, taraftarlar tarafından sürekli gündeme getiriliyor. Süper Lig’deki heyecanın ve çekişmenin arttığı bu dönemde, 4 büyüklerin daha fazla penaltı kazanması dikkatleri çekiyor. Son 10 sezonda bu takımların kazandığı penaltı sayıları ise oldukça ilginç bir tablo sunuyor.

SON 10 YILDAKİ PENALTILAR

Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig’deki 4 büyüklerin son 10 sezondaki penaltı atışları net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu verilere göre, hangi takımın bu konuda öne çıktığı ve hangi dönemlerin daha fazla penaltı kazandırdığı merak ediliyor. Sezon dönemlerinde yaşanan bu penaltı olayları, tartışmalara neden olabiliyor ve taraftarların takımlarına olan bağlılıklarını daha da artırıyor.