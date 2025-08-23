Dört Dağcı, Ağrı Dağı’na Tırmandı

DAĞCILIK MUCİZESİ AĞRI DAĞI’NA TIRMANIŞ

Eskişehir’den dört dağcı, Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Ağrı Dağı’nın zirvesi, tam 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip. Eskişehirli dağcılar, bu zirveyi hedef olarak seçerek bir hafta süren emekleri sonucunda tırmanışı başarıyla tamamladılar. Osman Nebioğlu, Turhan Sansarcı, Hasan Semerci ve Yasin Ulbay, bu büyük başarılarıyla tüm vatandaşlara milli bir gurur yaşattı.

BÜYÜK BİR MACERA

Osman Nebioğlu, tırmanışla ilgili olarak, “Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAĞ) kulübü olarak sık sık doğa yürüyüşleri, dağcılık faaliyetleri ve kısa mesafeli geziler yapıyoruz. Sonra dedik ki, bunu taçlandıralım ve Türkiye’nin çatısına, Ağrı Dağı’na çıkalım. Dört arkadaş bu niyetle yola çıktık. Bir hafta, 7-8 günlük bir macera oldu. Eskişehir’den başlayarak Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve nihayet Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bin 400 kilometre yol katettik.” dedi.

Doğubeyazıt’a geldiklerinde başka bir ekiple buluşarak 16 kişilik bir grup oluşturduklarını söyleyen Nebioğlu, “Perşembe günü 3200 metre kampına çıktık, orada bir gece kaldık. Ertesi gün 4200 metre kampına geçtik ve bir gece orada konakladık. Yüksek irtifaya alışmak için aklimatizasyon yaptık.” şeklinde ifade etti. Gece saat 02:00’de zirveye doğru yola çıktıklarını ve sabah saatlerinde zirveye ulaştıklarını belirtti.

ZİRVEYE ULAŞMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK

Zirvede olmanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini aktaran Nebioğlu, “Bayrağımızı orada dalgalandırdık, bu bizim için hayat boyu unutulmaz bir anı oldu. Gelecekte başka zirvelere de çıkmayı planlıyoruz. Türkiye’de Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz’de birçok dağ var; hedeflerimiz arasında bunlar da var.” diye konuştu.

Ayrıca gençlere ve hevesli olanlara da doğadayken geçirdikleri zamanın huzur verici olduğunu tavsiye eden Nebioğlu, “Kamp yapmak, çadır kurmak, o havayı teneffüs etmek çok farklı bir duygu. Huzur veriyor ve insanı daha güçlü kılıyor.” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Kendileriyle yürüyen daha yaşlı arkadaşların da olduğunu belirten Nebioğlu, doğayla iç içe olmanın faydalarını vurguladı.