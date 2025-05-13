Dört İlde Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleştirildi

Bursa merkezli 4 ilde dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonuç verdi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda vatandaşların cep telefonlarına gelen “Hakkınızda açılacak dava var, 0539 numara ile irtibata geçin” içeren mesajlar üzerine geniş çaplı bir soruşturmaya başladı. Mesajları alan vatandaşların belirtilen numaraları aradıklarında, arayan kişilerin kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıtıp güven sağladıkları ve çeşitli bahanelerle şüpheli hesaplara para göndermeye ikna ettikleri tespit edildi.

KOORDİNE EDİLEN ÇALIŞMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen projeli çalışma neticesinde, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, aralarında 7 “Atıcı” pozisyonundaki şahsın da bulunduğu toplam 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYAL VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı düşünülen paralar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın titizlikle sürdüğü bildirildi.