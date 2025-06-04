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Dört İlde Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

ELAZIĞ MERKEZLİ OPERASYON

Elazığ’da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 4 ilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ

Yapılan incelemelerde, 6 ay içerisinde hesaplarında toplam 81 milyon lira işlem hacmi bulunan 3 şüpheli belirlendi ve takibe alındı. Elazığ merkezli olarak Bursa, Kastamonu ve Konya’da tespit edilen adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 cep telefonu, 3 SIM kart ve bir tablet bilgisayar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği önüne çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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