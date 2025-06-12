Dört İtalyan Gezgini Türkiye’de Kamp Yapıyor

DÖRT İTALYAN GEZGİN MEKE GÖLÜ’NDE KAMP YAPIYOR

Dünya turuna çıkan dört İtalyan gezgin, Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü’nde kamp yapıyor. Maceralarına 1 Haziran’da başlayan grup, bu yolculuğu iki yıl önce hayal ettiklerini ifade ediyor. Türkiye’de unutulmaz anılar biriktiren ekip, Stefano, Luca, Paolo ve Sara isimli dört gezginden oluşuyor ve 1980’lerden kalma karavanları ile motosikletlerle dünyayı dolaşıyor.

TÜRKİYE’DE UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRİYORLAR

Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Türkiye’ye gelen gezginler, Meke Gölü’nü şans eseri bulduklarını ve buradan etkilendiklerini belirtiyor. Ayrıca Kapadokya’ya da gitmeyi planlayan ekip, Türkiye’de karşılaştıkları sıcak misafirperverlikten duydukları memnuniyeti vurguluyor.

İtalyan gezginler, 20 Haziran’a kadar Türkiye’de kalacaklarını ve sonrasında Gürcistan’a geçiş yapacaklarını ifade ediyor. Meke Gölü’nde yaşadıkları deneyimler ve Türkiye’deki sıcak karşılamalar, bu yolculuklarının önemli parçaları arasında yer alıyor.