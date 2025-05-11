Dört Kelimeyle İçerik Buluşuyor

FİLMİN EKRANLARA GELİŞİ

İzleyicileri ekrana kilitleyen Demir Kadın: Neslican filmi, beyaz perdedeki gösterimlerinin ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşuyor. Bu film, izlemek isteyenler için Demir Kadın: Neslican konusunun ne olduğu, Demir Kadın: Neslican oyuncularının kimler olduğu ve Demir Kadın: Neslican özeti gibi detayları merak konusu haline getiriyor.

KONUSU VE HİKAYESİ

Demir Kadın: Neslican, kanser tedavisi süresince hayata tutunma mücadelesi veren Neslican Tay’ın ilham verici hayat hikayesini ele alıyor. Film, onun kanser teşhisiyle başlayan zor tedavi sürecini ve bu süreçteki yaşadıklarını izleyiciye aktarıyor. Neslican’ın yaşama tutunma çabası, filmde gözler önüne seriliyor.

YAPIM DETAYLARI

Yapım yılı 2023 olan filmin yönetmenliğini Özgür Bakar yapıyor. Filmin başrol oyuncuları arasında Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum bulunuyor. Bu güçlü kadro, Neslican’ın hikayesini izleyicilere duygusal bir şekilde hissettirmek için bir araya geliyor.