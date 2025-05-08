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Dört Kişi Kapıyı Kırıp Kaçtı

Olayın Gelişimi

Mardin’de, yüzleri kar maskesiyle kapalı dört kişinin, bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırarak olay yerinden kaçması dikkat çekiyor. Olay, binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi’nde dün gece saatlerinde üç kişi, ellerinde çekiç, balta ve levye ile kapıyı kırarak hızla uzaklaştı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Evde bulunan aile bireyleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak, durumun acil olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aileden gelen şikayet üzerine, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Görüntülerde, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark ederek bir süre kameraya zarar vermeyi düşündükleri, ancak daha sonra doğrudan kapıya vurmaya devam ettikleri dikkat çekiyor. Ayrıca, asansörle karşılaştıkları bir kişiyi asansör dışına zorlayarak uzaklaştırdıkları görülüyor. Olayın, saldırganlarla evde yaşayanlar arasında geçmişte var olan bir husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor.

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