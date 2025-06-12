Dört Köy Muhtarı Dijital Davetiye Dağıtıyor

DİJİTAL GÖNDERİM KARARI

Rize’nin Ardeşen ilçesinde dört köy muhtarı, düğün davetiyelerinin dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla “dijital gönderim” kararı aldı. Bu muhtarlar, Yukarıdurak, Kaçkar, Önder ve Deremezra köylerinden gelen temsilciler, coğrafi koşullar nedeniyle insanların davetiyeleri almakta yaşadığı güçlükler için çözüm bulmak amacıyla bir araya geldi. Dijital yöntemlerle gönderim yapılmasının, bu sorunun üstesinden gelebileceği yönünde ortak bir görüş belirleyen muhtarlar, kararlarını ihtiyar heyetlerinin de katılımıyla aldılar. Bu kararda, davetiyelerin dağıtımının coğrafi koşullar nedeniyle zor olduğu ifade edilerek, “Bu zorluğu kolaylaştırmak adına dört muhtarlığın ortak aldığı kararla düğün sahibinin düğün davetiyesini kişinin bireysel WhatsApp, kısa mesaj veya bireysel telefon numarası ile aramasıyla düğüne davet etmiş sayılacaktır.” denildi.

DAVET EDİLMEME MAZERETİ GEÇERLİ DEĞİL

Davetiyelerin aynı zamanda düğün günü muhtarlar tarafından dijital olarak gönderileceği belirtilerek, “Bu şekilde davet alanların ‘düğüne davet edilmedim’ mazereti geçerli sayılmayacaktır.” ifadesine yer verildi. Kaçkar Köyü Muhtarı Mehmet Yazıcı, AA muhabirine açıklamalarda bulunarak, vatandaşların davetiye dağıtımında yaşadığı zorluklara yönelik taleplerinin uzun bir süredir devam ettiğini belirtti. Yazıcı, coğrafi nedenlerle dağıtımda yaşanan sıkıntıları şu şekilde dile getirdi: “Yerleşik alanlar çok dağınık. Böyle bir çağın ve teknolojinin bize verdiği kolaylıktan faydalanmak istedik. Dört muhtar arkadaşla bunun çalışmasını yaptık ve böyle bir karara vardık.” Düğün sahiplerinin istekleri doğrultusunda davetiyelerini yüz yüze de dağıtabileceğini vurgulayan Yazıcı, aldıkları kararın olumlu karşılandığını belirtirken, “Şu anda herkes tarafından kabul görmüş vaziyette. Bir yıldır bu karar üzerinde çalışıyorduk.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Önder Köyü Muhtarı Turan Yılmaz, nüfuslarının hareketli olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlar düğün davetiyelerini dağıtmakta zorlanıyordu. ‘Eve gidiyoruz, evde bulamıyoruz’ gibi şikayetler alıyorduk. Biz dört muhtar ile bir araya geldik ve durumu nasıl çözebileceğimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk.” dedi. Yukarıdurak Köyü Muhtarı Hasan Öztabak ise, alınan kararın önemli bir kolaylık sağlayacağına inandığını belirterek, “Düğün yapan arkadaşlar 500-600 eve gitmek zorunda kalıyordu. Bu uygulama, bir kolaylık olacak.” şeklinde konuştu. Deremezra Köyü Muhtarı İrfan Kuru da aldıkları kararın diğer köylere örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ UYGULAMADAN MEMNUNİYET

Önder köyü sakinlerinden 68 yaşındaki Mustafa Önder, alınan kararı doğru ve yerinde bulduklarını belirterek, “Yaklaşık 500-600 eve zarf dağıtıyorsun. Bu birkaç gün alıyor. Bazı vatandaşlar ‘beni niye davet etmedin?’ diye sitem ediyor. Bu yeni uygulama bir kolaylık sağlıyor.” diye konuştu. Yukarıdurak köyü sakini Mustafa Zeytin de kararı desteklediklerini ifade etti.