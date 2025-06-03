Dört Kuşak Okulda Buluştu

AYNI AİLEDEN DÖRT KUŞAK İNÖNÜ İLKOKULU’NDA BULUŞTU

Kilis’te farklı kuşakları temsil eden aile bireyleri, yıllardır eğitim aldıkları İnönü İlkokulu’nda bir araya geldi. Bu anlamlı buluşma, okul tarafından düzenlenen “Üç Kuşak Bir Okul” programında gerçekleşiyor. Eğitimlerinin devam ettiği dördüncü kuşak, oldukça duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

OKUL SEVGİSİ NESİLDEN NESİLE

1954 doğumlu Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu, 1963 yılında başladığı İnönü İlkokulu’ndan 1968 yılında mezun olduğunu belirtti. “Serhat Kilis’imi, mahallemi ve okulumuzu çok seviyorum. Önce ben, sonra oğlum, ardından torunum okuduk. Şimdi de torunumun çocuğu burada okuyor. Allah’a şükürler olsun. Hep birlikte aynı okuldan mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Zaptiyeoğlu, “Okula her gelişimizde öğretmenler ve öğrenciler bizi adeta bir amca, bir dede gibi karşılıyorlar. 32 yıldır aynı mahallede muhtarlık yapıyorum. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANILAR

Oğlu Orhan Zaptiyeoğlu, 1981 yılında okula başladığını ve 1986’da mezun olduğunu ifade etti. Öğretmeni Şükriye Mermer’e rahmet dileyen Zaptiyeoğlu, “Bu okulun kokusu bile aynı. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Dört çocuğumdan üçü burada okudu. Şimdi de torunum bu okulda eğitim alıyor. Bahçeye her gelişimde 1980’li yıllara geri dönüyorum. Öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla geçirdiğim günleri hiç unutmuyorum. Bu okul benim için bir aile gibi” şeklinde konuştu.

MİRAS GİBİ HİSSETMEK

Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Sevim Nur Kazık, 2003 yılında başladığı okuldan 2008’de mezun olduğunu belirtti. Kızını da aynı okula kaydettirdiğini söyleyen Kazık, “Bu okul bana dedemden ve babamdan kalan bir miras gibi. İçeri adım attığımda kendi baba evime girmiş gibi hissediyorum” dedi. “Kızımı da buraya yazdırınca çok güzel tepkiler aldım. Okulda düzenlenen bir etkinlikte kendi mezuniyetimi yeniden yaşamış gibi oldum” ifadelerini kullandı.

GELECEK HEDEFLERİ

Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 5 yaşındaki Saliha Eylül Kazık ise “Çok heyecanlıyım, çok güzel hissediyorum. Büyüyünce hemşire olmak istiyorum; çünkü insanlara yardım etmeyi ve herkesi seviyorum” şeklinde duygu ve hayallerini paylaştı.

Kilis’li aile bireyleri, eğitim hayatlarının şekillendiği bu okulda bir araya gelerek hatıralarını paylaşıyor ve geleceğe dair umutlarını bir arada besliyor.