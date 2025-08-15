Dört Malzemeye İhtiyacımız Var

DEPREMDE İLK 72 SAATİN KRİTİK ÖNCELİĞİ

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, depremlerde ilk 72 saatin son derece kritik olduğunu vurguladı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, bireylerin de alması gereken önlemlerle hayatta kalmanın mümkün olduğunu dile getirdi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen deprem sonrasında, afetlere kişisel olarak hazırlıklı olmanın önemi tekrar gündeme geldi. Uzman Dr. Rodoplu, “Depremin bir doğa olayı olduğunu ve bu doğa olayıyla baş edilebileceğini” belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAK CRİTİK

Uzman Doktor Rodoplu, güvenli yapıların ön plana çıkması gerektiğini ifade etti. “Yaşadığımız, çalıştığımız binaların, okullarımızın, fabrikalarımızın hep sağlam olması gerekir. Olmazsa olmaz budur” diyerek geçmişte yaşanan yıkıcı depremlerden edinilen deneyimlerin bu konuda son derece değerli olduğunu aktardı. Ayrıca, “İlk 72 saat çok kritik. Büyük depremlerde, sel ve taşkınlarda, çok sayıda yaralının olduğu olaylarda ilk 72 saatte dünyanın en gelişmiş arama kurtarma ekipleri, en modern teçhizatlı itfaiye dahi bile bize yetişmesi imkansız olabiliyor” dedi.

EVDE GÜVENLİ ALANLAR YARATMAK

Hayatta kalabilmek açısından evde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duran Uzman Dr. Rodoplu, “Koltuğun cam kenarında olmaması, camdan ve büyük avizelerin olmaması önemli. Çünkü ev yıkılmasa dahi, evin içinde bazı eşyalar kişileri yaralayabilir” ifade ederek kaçış yollarının da temiz tutulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Depremler, Kahramanmaraş ve Marmara’da olduğu gibi gece vakitlerinde olabilir. Dolayısıyla kapıya giden kaçış yolunun temiz olması gerekir” diye belirtti. Evde güvenli alanların oluşturulmasının da önemli olduğunu ifade etti.

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELERİ UNUTMAYALIM

Uzman Dr. Rodoplu, deprem sonrası evin içinde kalınmaması gerektiğini belirtti. “Evinizi görebileceğiniz yakın bir toplanma merkezi beklemeliyiz. İlk 72 saatte basit, önemli dört malzemeye ihtiyaç var” diye konuştu. Bu malzemelerin içerisinde düdük, fener, çok amaçlı bir çakı ve maske yer alıyor. Özellikle, depremin ardından “en çok insanların ölümüne neden olan kırık, çıkık, ezilmeler ve kanamalar” gibi durumlar için gerekli bilgilerin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. “İlk yardım bilgilerini çocuğumuza, komşumuza, toplanma alanlarındaki insanlara uygulamak gerekir” diyerek bu bilgilerin oldukça önemli olduğunu vurguladı.