Dört Şahıs Doları Şüpheli Olarak Yakalandı

TEPEBAŞI EMNİYETİ DOLANDIRICILIK OLAYINI ARAŞTIRDI

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda etkili bir operasyon gerçekleştirerek, yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para talep eden 4 kişiyi yakaladı. Eskişehir’de 18 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak bir şahıs, telefonla kendisini bir kamu görevlisi olarak tanıttı ve vatandaşlardan büyük bir miktardaki değerli eşyaları talep etti.

TEPEBAŞI POLİSİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dolandırıcı şahsın talep ettiklerini aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, bir araç içerisinde 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda çeşitli ziynet eşyaları bulundu. Ele geçirilenler arasında 7 adet burma bilezik, 10 adet çeyrek altın, 1 adet altın taşlı bileklik, 1 adet beyaz altın broş, 1 adet gram altın, 1 adet altın gerdanlık ve 2 adet altın küpe yer aldı. Bu eşyalar, sahiplerine teslim edildi.

SUÇLULAR ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Yakalanan 4 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca, şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca bulundu ve bu şahıs hakkında 11 bin 977 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.