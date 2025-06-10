Dört Şüpheli Taşlama Nedeniyle Gözaltına Alındı

Aydın’ın Didim ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma sonucunda bir tur otobüsüne saldıran 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, içerisinde yabancı turistlerin bulunduğu otobüsün sürücüsü K.E. (58), Akbük Mahallesi’nde belirsiz bir nedenle bir otomobildeki kişilerle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından, otomobildekiler otobüsün önünü kesip sürücüye küfür etti ve aracı taşlamaya başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan K.E, ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda tespit ettiği 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI

Olayın yaşandığı anlar, otobüsün içerisinden çekilen cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın yürütülen soruşturma için önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.