Dört Şüpheli Tutuklandı, Olay Devam Ediyor

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki bir otomobile ateş açarak sürücüsünü silahla yaralayan ve kazaya yol açan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay, 11 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta gerçekleşti. 34 GAL 303 plakalı otomobiliyle seyir eden Fırat O.’ya silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Fırat O., direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobili sokaktaki beton aydınlatma direğine çarptı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fırat O.’ya ateş eden kişinin T.A. olduğunu belirledi. Olayı K.Y., D.G., S.G. ve E.N. ile birlikte gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.N. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı. Fırat O.’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.