Dört Ülkenin Bakanları Tepkilerini Belirtti

ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL’E TEPKİ

Filistin yönetimiyle görüşmek üzere Ramallah’a gitmeyi planlayan ancak İsrail’in giriş izni vermemesi sonucu ziyareti iptal eden dört Arap ülkesinin dışişleri bakanları, bu duruma karşı çıktıklarını ifade etti. Ürdün Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği tarafından Gazze ile ilgili oluşturulan Bakanlar Komitesinden gelen ekip, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine geçişlerine izin vermemesi nedeniyle, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telekonferans yöntemiyle görüşmek zorunda kaldı. Bu heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati yer aldı. Ayrıca, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da toplantıya katıldı. Telekonferansa Abbas’ın yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa da iştirak etti.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM GEREKİYOR

Görüşme sırasında Abbas, “Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi, insani yardım girişlerine izin verilmesi ve karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakılması gerektiğini” ifade etti. Ayrıca, 17-20 Haziran tarihleri arasında ABD’nin New York eyaletinde gerçekleştirilecek Gazze konulu konferansa dikkat çeken Abbas, bu toplantıda Filistin meselesinin desteklenmesini ve Filistin devletinin tanınmasını beklediklerini belirtti. “Bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka bir çözümü kabul etmeyeceğiz” dedi.

BATI ŞERİA’DA SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, yaptığı açıklamada, “İsrail’in, heyetin Ramallah ziyaretini engellemesinin, aşırılık yanlısı ve barış karşıtı olduğunu” vurguladı. Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanımasının önemini dile getiren Bin Ferhan, Avrupa’nın İsrail’e yönelik tutumunun yetersiz kaldığını ve savaşın durması gerektiğini kaydetti. “Filistin sorununa siyasi çözüm bulunması gerekiyor. Askeri çözümler fayda sağlamaz” diyen Bin Ferhan, bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka çözümü kabul etmeyeceklerini belirtti.

İSRAİL’İN TEK TARAFLI ADIMLARI

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail’in bu tutumuyla kibrini ve aşırı davranışlarını sergilediğini, iki devletli çözümü baltalamayı amaçlayan tek taraflı hareketlerde bulunduğunu ifade etti. Safedi, “Filistin halkının meşru taleplerini karşılamak ve adil barış sağlamak için çabalıyoruz, fakat İsrail hükümeti gayrimeşru adımlar atmaya devam ediyor” dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Ramallah’a girişlerinin engellenmesinin, “İsrail’in barışın ortağı olmadığını gösterdiğini” dile getirdi.

ARAP BAKANLARDAN ORTAK KINAMA

Öte yandan, Arap Birliği-İİT Bakanlar Komitesi, Amman’da düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Arap bakanların Ramallah’a girişini engellemesini kınadı. Komite, bu durumun İsrail’in aşırılıklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayışını gösterdiğini vurguladı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın iddialarına göre, İsrailli yetkililer “Filistin yönetiminin 7 Ekim’de Hamas tarafından yapılan saldırıyı kınamayı reddettiğini” öne sürerek Arap bakanların Filistin devleti kurma girişimlerini desteklemek için ağırlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.