Dört Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul’da gerçekleştirilen 4 ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ve eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun ifadeleri gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen operasyonda İBB’ye yönelik yolsuzluklarla beraber, Aziz İhsan Aktaş’ın lider olduğu suç örgütü ile Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyeleri üzerinde süren soruşturmalar kapsamında 36 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN İFADELERİ

Gözaltına alınanlardan biri olan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği kapsamlı ifadesine ulaşıldı. Daka, “Avcılar Belediye Başkanı olan şüpheli Utku Caner Çaykara’yı uzun yıllardır tanıyorum.” diyerek, partideki geçmişine de değindi. Daka, seçim süreçleriyle ilgili herhangi bir maddi talepte bulunmadığını, bu konularda yetkilerinin bulunmadığını belirtti. Sorulara, şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın iddialarını sorulduğunda ise Daka, bu kişi ve ifadede geçen diğer isimlerle bağlantısının olmadığını vurguladı.

SIRRI KÜÇÜK’ÜN İFADESİ VE TAHLİLLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın şoförü olan Sırrı Küçük’ün ifadesinde, kendisini tanıdığı isimler arasında Baki Aydöner, Erhan Daka ve Hakan Bahçetepe yer aldı. Küçük, geçmişte Esenyurt’taki Sheraton Oteli’ne gittiğini hatırlamadığını ifade etti. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesinde anlatılan paranın kendisiyle bağlantısının bulunmadığını belirterek, “Ömer Güngör’ü tanımıyorum.” dedi.

AYKUT ERDOĞDU’NUN İFADESİ VE İDDİALAR

Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’ya yapılan sorguda, İBB ile ilgili herhangi bir ihaleye katılmadığını ve sürece dahil olmadığını ifade etti. Etkin pişmanlıkla ifade veren Ertan Yıldız’ın elinde bulundurduğu bazı iddiaları aktardığı sırada Erdoğdu, bahsi geçen hususların asılsız olduğunu, kendisinin bu tür bir talepte bulunmadığını ve dolayısıyla para verme durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğdu’nun ifadesinde hangi firmayla ilgili bir sözleşme yapıldığını hatırlamadığını belirtirken, cep telefonuna gelen bazı mesajlar hakkında da konuşarak, mesajların içeriğinin basında yer alan haberlere ilişkin olduğunu belirtti. “Özkan Gönül CHP’den bir arkadaşımızdır ve ben de kendisinin serzenişlerini dikkate almıyorum.” dedi.