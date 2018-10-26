Dörtlü zirve için açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul’da Putin, Macron, Merkel ve Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek toplantı hakkında açıklama yaptı.

Suriye konulu dörtlü İstanbul zirvesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bu zirveden en önemli somut beklentimiz, siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması, Suriye’nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden beklentilerimizden bir tanesi” dedi.

Suriye konulu dörtlü İstanbul zirvesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bu zirveden en önemli somut beklentimiz, siyasi çözüm yolunda atılacak adımların netleştirilmesi, yol haritasının belirlenmesi olacak. Özellikle anayasa komisyonunun kurulması, Suriye’nin yeni anayasasını yazacak bu yapının oluşturulması da bu zirveden beklentilerimizden bir tanesi” dedi.

TRT