Dörtyol’da 14 Engelli Birey Yemin Etti

ENGELLİ BİREYLERİN TEMSİLİ ASKERLİK TÖRENİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 14 engelli birey, temsili askerlik programında yemin ederek ant içti. Türkiye genelinde 10 Mayıs – 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Hatay’da yaşayan engelliler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dörtyol Kaymakamlığı ile Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, bu etkinlikler kapsamında 14 engelli genç için özel bir temsili askerlik töreni gerçekleştirdi. Törende, gençler vatani görevlerini temsili olarak yerine getirmenin onurunu yaşadı.

DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞINDAN DESTEK

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, yemin eden gençleri gururla izleyerek, onların temsili askerlik görevini yerine getirmenin sevincine ortak oldu. Törene, Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İbrahim Karakulak ve engelli bireylerin aileleri de katıldı. Bu özel etkinlik, engelli bireylerin toplumda daha görünür olmasını sağlarken, onların duygusal anlamda desteklenmesine de katkıda bulunuyor.