Dörtyol’da 5 Kuyumcu Gözaltına Alındı

DÜŞÜK AYARLI ALTIN SATIŞI OPERASYONU

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede belirlenen 5 kuyumcuya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü bulunmayan toplamda 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, 2 kuyumcuda yapılan incelemede ruhsatsız 2 tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile farklı dönemlere ait altın, para ve objeler de ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında U.A, E.Ş, İ.T, M.Ö. ve V.T. yer alıyor.