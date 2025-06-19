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Dörtyol’da Dört Suçlu Yakalandı

SUÇLULAR YAKALANDI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde farklı suçlardan dolayı hapis cezası olan 4 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde aranan kişiler üzerinde çalışma başlattı.

ÖNEMLİ SUÇLARLA ARANDILAR

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve hırsızlık suçlarından dolayı toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Y.P., Özerli Mahallesinde meydana gelen ve Ö.N.K.’nın karın bölgesinden bıçaklanmasıyla ilgili şüpheli D.D., hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan U.B. ve dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri bulundurmak ile askeri kanuna muhalefet suçlarından aranan M.G.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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