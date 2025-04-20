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Dörtyol’da Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Altınçağ Mahallesi’ndeki evde, 57 yaşındaki Zeynep S’nin öldürülmesi olayında, 61 yaşındaki eşi Ahmet S’nin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Zanlı, mahkeme önüne çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Görünen o ki, tartıştığı eşi Zeynep S’yi baltayla öldüren Ahmet S, olayın hemen ardından gözaltına alındı. Zeynep S’nin cenazesi ise Dikilitaş Mezarlığı’nda defnedildi.

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