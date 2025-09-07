Haberler

Dörtyol’da Filistin’e destek yürüyüşü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sanayi Mahallesi’nde yer alan Atatürk Parkı’nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Çaylı Caddesi boyunca Saat Meydanı’na kadar sloganlar atarak ilerledi.

Grup adına burada bir açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, tüm insanlığın umut ve vicdanının Filistin’deki mücadeleye taşındığını vurguladı. Burgaç, “Yaptığımız şey sadece bir deniz yolculuğu değil, aynı zamanda etik bir haykırıştır. Bu onurlu yolculuk korunmalıdır.” şeklinde konuştu. Açıklamanın sonrasında İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

