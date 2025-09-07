Dörtyol’da Filistin’e destek yürüyüşü

DESTEĞİN GÖSTERİLDİĞİ YÜRÜYÜŞ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Filistin’e destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sanayi Mahallesi’nde yer alan Atatürk Parkı’nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, Çaylı Caddesi boyunca Saat Meydanı’na kadar sloganlar atarak ilerledi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Grup adına burada bir açıklama yapan İHH Dörtyol Temsilcisi Mehmet Burgaç, tüm insanlığın umut ve vicdanının Filistin’deki mücadeleye taşındığını vurguladı. Burgaç, “Yaptığımız şey sadece bir deniz yolculuğu değil, aynı zamanda etik bir haykırıştır. Bu onurlu yolculuk korunmalıdır.” şeklinde konuştu. Açıklamanın sonrasında İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.