Dörtyol’da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

MOTOSİKLET VE İŞYERİ HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Dörtyol ilçesinde gerçekleşen motosiklet ve işyerinden hırsızlık vakalarının şüphelisi olarak yakalanan kişi mahkemece tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde gerçekleşen işyerinden hırsızlık olayı ve Yeşil Mahalle’deki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yürüttükleri inceleme sonucunda M.H. adlı şahsı gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından M.H. adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucu mahkeme, M.H.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini sağladı.