Dörtyol’da Hırsızlık Şüphesi Tutuklandı

DÖRTYOL’DA HIRSIZLIK OLAYLARI VE TUTUKLAMA

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosiklet hırsızlığı ve işyerinden hırsızlık suçlamalarıyla yakalanan şahıs tutuklandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol’un Numuneevler Mahallesi’nde gerçekleşen işyeri hırsızlığı ve Yeşil Mahalle’deki motosiklet hırsızlığı vakalarıyla ilgili çalışma yürüttü.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda M.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.H., adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.