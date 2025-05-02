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Dörtyol’da İki Kişi Yakalandı

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde, hapis cezası ile aranan iki kişi güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürekli olarak sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, aranan şahısların durumu netleşti.

SİLAHLA TEHDİT VE RÜŞVET SUÇU

Dörtyol ilçesinde, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.Ü. ile İskenderun ilçesinde rüşvet verme suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.C.S. yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Yapılan işlemler sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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