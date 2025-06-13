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Dörtyol’da İki Şahıs Yakalandı

İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI YAKALANDILAR

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar sebebiyle hapis cezasıyla aranan iki kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol’da aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

SUÇLULARA ULAŞILDI

Yürütülen çabalar sonucunda, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Y.K. ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçları nedeniyle 2 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıslar, yakalanarak emniyete götürüldü.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Y.K. ve M.K. hakkında tutuklama kararı vererek, şahısları cezaevine gönderdi.

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