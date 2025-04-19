Dörtyol’da Kadın Baltayla Öldürüldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, Zeynep Sönmez, eşi tarafından baltayla boyun kısmından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından cani koca gözaltına alındı ve hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı. Bu trajik olay, Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

61 yaşındaki Ahmet Sönmez ile 57 yaşındaki eşi Zeynep Sönmez arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ahmet Sönmez, eşine baltayla saldırdı. Cani koca tarafından boyun kısmından darbe alan Zeynep Sönmez’in çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Zeynep Sönmez’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan kontrollerde, Sönmez’in boynuna aldığı balta darbesi sonucunda yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından talihsiz kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baltanın bahçede bulunmasıyla birlikte, Ahmet Sönmez gözaltına alındı.

CENAZE TÖRENİ VE AİLE DURUMU

Yaşlı kadın, Dörtyol ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Altınçağ Mezarlığı’na defnedildi. Çiftin 31 yıllık evli olduğu ve 2 kız ile 1 erkek olmak üzere toplamda 3 çocukları olduğu öğrenildi.