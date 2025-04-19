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Dörtyol’da Kamyon Çöktü, Şoför Yaralı

YOL ÇÖKMESİ SONRASI KAMYON DEVRİLDİ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gerçekleşen yol çökmesi sonucu kum yüklü kamyon devrildi ve şoförü hafif yaralandı. Olay, Dörtyol ilçesinin Yeşilköy Mahallesi’nde yaşandı. Çöken yola düşen kamyondaki kumlar etrafa yayıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Olay yerine hızlıca itfaiye ekipleri ve ambulans gönderildi. Kısa süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmesinin ardından hastaneye götürüldü.

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